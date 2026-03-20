RESISTENCIA AGENTES IDENTIFICARON A DOCE EXTRANJEROS EN UN OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO

Trabajaron en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones.

En horas del mediodía de este jueves, personal de la División Información de Personas Extranjeras realizó un operativo de control e identificación de ciudadanos extranjeros llevado a cabo en la Feria Paraná que se encuentra ubicada por calle Santiago del Estero al 55 en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por personal policial y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes), en el marco de tareas destinadas a verificar la permanencia legal de ciudadanos extranjeros en la zona.

Durante el operativo, identificaron un total de 12 personas de distintas nacionalidades, entre ellas ciudadanos chinos, colombianos y senegaleses. En algunos casos se notificó a los involucrados para que comparezcan ante la Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de regularizar o actualizar su situación administrativa en el país.

Además, las autoridades llevaron adelante un relevamiento de los comercios ubicados en el sector, centrado en el control de documentación correspondiente a las actividades comerciales.

El procedimiento concluyó sin incidentes, en el marco de las acciones habituales de fiscalización migratoria en espacios de alta concurrencia.

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