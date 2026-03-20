CERCANÍA INSTITUCIONAL EL JOVEN QUE SUEÑA CON VESTIR EL UNIFORME AZUL FUE RECIBIDO POR EL JEFE DE POLICIA

Conoció las instalaciones de la institución y dialogó con la máxima autoridad policial e indicó su anhelo de ser policía.

En la tarde de este jueves, pasadas las 19, el Jefe de la Policía del Chaco, Comisario General ® Fernando Javier Romero, recibió la visita de Mateo López González de 14 años, un joven que expresó su profundo deseo de convertirse en policía.

El joven al ser recibido por nuestra máxima autoridad institucional, destacó su admiración y respeto hacia el trabajo que desarrolla la Policía del Chaco a lo largo de todo el territorio provincial.

Mateo, quien mantuvo un dialogo con el jefe de Policía, se interiorizó sobre las tareas que desarrollan las diferentes unidades en la labor diaria y recibió un presente por su visita.

Este tipo de acciones, reafirma y refuerza el compromiso institucional con la comunidad, la inclusión y el acompañamiento de quienes sueñan con servir a la sociedad y ser parte de las filas policiales.

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