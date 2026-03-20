Javier Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y encontrarse con el conservador Viktor Orbán

El presidente Javier Milei inició este viernes una visita oficial a Hungría para asistir a la edición más reciente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y entrevistarse con el primer ministro local, Viktor Orbán, en un monasterio carmelita de Budapest.

Mientras en Argentina llueven las críticas por su anterior viaje a Nueva York, Javier Milei llevó en su comitiva oficial a Hungría a su hermana y secretaria General de la presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.

La comitiva partió de Ezeiza el jueves por la noche y aterrizará en Budapest pasadas las 16 del viernes, hora argentina.

La agenda oficial empezará recién el sábado con una reunión a las 11 (7 de la mañana, hora local) entre Javier Milei y el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

El siguiente encuentro está pautado para las 12.10 de Hungría, 8.10 de Argentina, en el Monasterio Carmelita de Buda donde será recibido por Orbán, uno de los grandes cultores de la derecha en Europa, con quien el Presidente .