VILLA ANGELA CAMON CON ROLLIZOS VOLCO EN LA RUTA NACIONAL N° 95

El conductor resultó ileso e indico que perdió el control del vehículo en un descuido.

Sucedió a las 16:20 en Ruta Nacional N° 95 Km., 1035 cruce “Capilla San Carlo”.

Personal de la Comisaría Primera, llego al lugar y se entrevistó con un hombre de 45 años, conductor del camión Mercedes Benz 15-18, color rojo que se dirigía a Machagai con madera tipo “Rollizos” como carga.

Tras finalizar el acta del siniestro, el hombre indico que aguardaría auxilio mecánico ya que el transporte no obstruía el paso de otros vehículos.-

