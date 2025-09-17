AVANZAMOS CON TAREAS DE MEJORAMIENTO URBANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo de Servicios Públicos arrancó la semana realizando diversas tareas para mantener nuestra ciudad limpia, segura y en orden:

Recolección de ramas y residuos Trabajos de electricidad y reparación de luminarias en diferentes sectores Desmalezado en espacios públicos Nivelación de suelo

Seguimos trabajando día a día para mejorar la calidad de los espacios públicos y los servicios que ofrecemos a la comunidad.

