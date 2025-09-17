AVANZAMOS CON TAREAS DE MEJORAMIENTO URBANO
El equipo de Servicios Públicos arrancó la semana realizando diversas tareas para mantener nuestra ciudad limpia, segura y en orden:
Recolección de ramas y residuos
Trabajos de electricidad y reparación de luminarias en diferentes sectores
Desmalezado en espacios públicos
Nivelación de suelo
Seguimos trabajando día a día para mejorar la calidad de los espacios públicos y los servicios que ofrecemos a la comunidad.