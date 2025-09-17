Jue. Sep 18th, 2025

AVANZAMOS CON TAREAS DE MEJORAMIENTO URBANO

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo de Servicios Públicos arrancó la semana realizando diversas tareas para mantener nuestra ciudad limpia, segura y en orden:
  Recolección de ramas y residuos
  Trabajos de electricidad y reparación de luminarias en diferentes sectores
  Desmalezado en espacios públicos
  Nivelación de suelo
Seguimos trabajando día a día para mejorar la calidad de los espacios públicos y los servicios que ofrecemos a la comunidad.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com