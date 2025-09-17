LA FERIA DE LOS MARTES: UN ESPACIO QUE IMPULSA LA PRODUCCIÓN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Feria de los Martes, una iniciativa de la intendencia de Pío Sander junto al trabajo comprometido de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local a cargo de Jessica Kloster, se afianza como un punto comercial clave en la ciudad, donde los productores locales ofrecen al público alimentos elaborados en la zona.

Con recetas ancestrales combinadas con tecnologías actuales, los emprendedores le otorgan valor agregado a su producción, destacándose en la elaboración de conservas, pickles, quesos y quesillos artesanales, con características propias de la región.

Estas ferias se han vuelto muy populares, ya que permiten a los vecinos acceder a productos frescos y de calidad como:

Carnes y chacinados

Frutas y verduras

Lácteos y sus derivados

Productos avícolas y apícolas

Elaboraciones artesanales locales

La Feria de los Martes en la Plaza Central es cada vez más un éxito

Vecinos y productores se encuentran semana a semana en este espacio que ya se consolidó como un punto de referencia comercial y social en Castelli, que fomenta la producción local, fortalece la economía de la comunidad y genera un verdadero círculo comercial entre productores y consumidores.

