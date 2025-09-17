CAMPO LARGO UNA MUJER Y SU PEQUEÑA RESULTARON CON LESIONES LEVES EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Ambas fueron trasladadas al nosocomio local y luego de asistirlas dadas de alta.
Otro siniestro vial ocurrió esta siesta e intervino personal de la Comisaría Campo Largo.
En la intersección de Necochea y Juan Manuel de Rosas, colisionaron una motocicleta Corven Energy de 110 cc., color azul y un automóvil Toyota Corolla, color bordo.
La conductora (22) del motovehículo era acompañada de su hija de 1 año y 9 meses, mientras que el auto era guiado por un hombre de 33 años.
Las ocupantes de la motocicleta fueron trasladadas a nosocomio local, donde fueron examinadas por medico de turno Dra. Fernández, diagnosticó LESIONES LEVES. Se labro acta de constatación y tomas fotográficas en el lugar.