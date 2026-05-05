VILELAS: POLICIA DEL CHACO Y FISCALÍA TRABAJAN EN EL ESCLARECIMIENTO DE UN FEMICIDIO Y UN HOMICIDIO VINCULADOS

En una jornada marcada por procedimientos simultáneos en Puerto Vilelas y Resistencia, efectivos de diversas unidades especiales y el Ministerio Público Fiscal llevan adelante una compleja investigación que involucra a un numerario de la fuerza en dos hechos fatales.

La intervención comenzó en horas de la mañana de este martes en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. Allí, personal de la unidad jurisdiccional detectó una situación de crisis donde un efectivo policial, identificado como el Cabo 1° Luciano Etudie, mantenía retenida a una mujer y a un menor de edad.

De inmediato se activó el protocolo para situaciones críticas, dándose intervención al Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). Mediante la labor de los mediadores de la fuerza, se logró una primera instancia positiva al obtener la liberación del menor de edad, quien fue puesto a resguardo de inmediato por la Comisaría local.