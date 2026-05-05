PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ROSARIO CENTRAL VS. LIBERTAD
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Libertad por la Copa Libertadores 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026 y con la ilusión de sellar su pase a la siguiente fase, Rosario Central se medirá ante Libertad de Paraguay a las 19 en el estadio Gigante de Arroyito.
Para asegurar su clasificación en esta jornada, el Canalla necesita ganar su partido y esperar que Universidad Central de Venezuela no sume de a tres en su compromiso. De darse esa combinación de resultados, se meterá entre los 16 mejores equipos del certamen con dos fechas de anticipación.
En contraste, el Gumarelo atraviesa una realidad muy distinta. El conjunto paraguayo perdió los tres partidos que disputó hasta el momento y llega prácticamente sin margen de error. Aunque matemáticamente aún tiene chances, su objetivo más realista parece ser pelear por el tercer puesto que le permita acceder a la Copa Sudamericana.
Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Libertad
La televisación estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.