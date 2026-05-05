River avanza por Mauro Arambarri: el plan para sumarlo en el próximo mercado de pases

El mediocampista supo representar a su combinado nacional tanto en el Sudamericano Sub-20 de 2015 como en el Mundial de la misma categoría aquel mismo año. En la Celeste absoluta debutó en 2020, aunque no logró consolidarse dentro de la consideración de Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay.

Los números de Mauro Arambarri en la temporada

Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 327 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 263 partidos oficiales.