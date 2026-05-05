JAVIER MILEI YA PARTIÓ A ESTADOS UNIDOS: ESTA VEZ, HABLARÁ EN UN FORO EN LOS ÁNGELES
Por mucho que el Gobierno de Javier Milei privilegie la inversión extranjera en el país, todavía no se concretó su objetivo y necesita más relaciones públicas.
El presidente Javier Milei inició este martes un nuevo viaje a los Estados Unidos, el número 17 en sus casi dos años y medio de gobierno, para atraer inversiones extranjeras al país, ahora en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles.
La agenda oficial de Javier Milei en Estados Unidos se abre a las 14 de este miércoles con una reunión entre el mandatario y el titular del Instituto Milken, Michael Milken, seguido de un convite con un grupo reducido de empresarios.
Para tener una referencia, Michael Milken fue noticia en los años noventas por haber sido condenado a prisión por fraude bursátil y llegó a ganarse el título de «el rey de los bonos basura».
En su nueva vida, Milken es el presidente de un think tank de inversores de todo el mundo.
A las 18 del mismo miércoles el mandatario disertará en el Foro ante empresarios y actores del mundo de los negocios a gran escala, una vez más, con la intención de tentar a alguno a que venga a poner sus dólares en el país.
Ya en mayo de 2024 Javier Milei había asegurado que «Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente», pero por ahora, en términos de petróleo y otros tipos de explotación de recursos, la Meca sigue estando en Medio Oriente.
Tan firme está el objetivo de abrir la economía argentina al mundo que Javier Milei ya viajó dos veces a los Estados Unidos en lo que va de 2026, contando la Argentina Week en Nueva York, que le valió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el escándalo inaugural de su gestión.
A diferencia de como ocurrió en la Argentina Week, la comitiva oficial de Javier Milei fue bastante reducida en esta vuelta: lo acompañan su hermana, Karina Milei, además del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
Milei y compañía partió este martes a las 13 y se espera que para las 13.30 del jueves estén de regreso en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, con o sin inversiones.