JUBILADOS ANSES: CUÁLES SON LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA EL COBRO DE HABERES EN MAYO 2026

Los beneficiarios que superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

Calendario de pago de ANSES para jubilados en mayo

Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 : Lunes 11 de mayo.

: Lunes 11 de mayo. DNI terminados en 2 y 3 : Martes 12 de mayo.

: Martes 12 de mayo. DNI terminados en 4 y 5 : Miércoles 13 de mayo.

: Miércoles 13 de mayo. DNI terminados en 6 y 7 : Jueves 14 de mayo.

: Jueves 14 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: Viernes 15 de mayo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo