JUBILADOS ANSES: CUÁLES SON LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA EL COBRO DE HABERES EN MAYO 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuánto cobran los jubilados con el aumento de mayo
El haber mínimo garantizado será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17.
La jubilación máxima estimada alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22 en el quinto mes del año. Este monto representa el tope que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general.
Los beneficiarios que superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.
Calendario de pago de ANSES para jubilados en mayo
Pensiones no Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: Lunes 11 de mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: Martes 12 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 13 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: Jueves 14 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: Viernes 15 de mayo.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo