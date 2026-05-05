La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme que lo hirió gravemente

Pablo Grillo, recuperado: afirmó que «los milagros se construyen»

Hace aproximadamente dos meses, el reportero gráfico Pablo Grillo fue dado de alta tras pasar un año internado en varios centros médicos, primero en coma y terapia intensiva y luego, en rehabilitación. Ya instalado en su casa familiar de Remedios de Escalada, el fotógrafo dio su primera entrevista.

«Hoy estoy bien, ¿qué puedo decir? Estoy en casa, con mis familiares. Tenemos el alta definitiva y ahora queda rehabilitar algunas cuestiones, pero ya desde casa», contó el fotógrafo en una entrevista en exclusiva con C5N.

Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional le disparó una lata de gas lacrimógeno directo a la cabeza. El fotógrafo, que había ido a cubrir la marcha de jubilados frente al Congreso, cayó al suelo en un charco de sangre y fue auxiliado por el público y personal de emergencias.

Grillo estuvo internado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía y una vez que superó la etapa más crítica comenzó su rehabilitación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante todo ese suplicio su familia y amigos lo acompañaron de cerca y ese apoyo fue crucial para salir adelante. «Soy re amiguero. Acá en el barrio salimos a caminar un rato y te saludan todos«, señaló esta semana.

«No soy tan creyente, los milagros se construyen. Un milagro se construye y esto se construyó casi como un milagro«, convino desde la casa de sus padres, en Remedios de Escalada, donde cada viernes se hizo un «semaforazo».