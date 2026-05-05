ZULEMA MENEM FUE INTERNADA Y SE MOSTRÓ CON ANDADOR: “TENEMOS ALGUNAS LESIONES”

Zulema Menem encendió las alarmas en las últimas horas al mostrarse internada y dar a conocer que sufrió “algunas lesiones”.

En su cuenta de Instagram, la hija del expresidente Carlos Menem compartió imágenes desde un sanatorio donde se la vio con el clásico pijama hospitalario y la pierna izquierda vendada hasta la rodilla.

A pesar de la preocupación que generó la noticia, Zulemita intentó llevar tranquilidad. “Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, escribió junto a una foto en la que aparece junto a una señora.

Y, con humor, agregó: “Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”. De esta manera, la hija del exmandatario dio a entender que sufrió una lesión practicando algún deporte.

Zulema Menem se fotografió en el hospital para mostrar que está bien (Foto: captura Instagram/zulemamenem)

La empresaria y referente de la moda no dio detalles sobre el motivo de su internación ni sobre cómo se produjo la lesión, lo que desató un sinfín de especulaciones y preguntas entre sus seguidores.

Zulema Menem mostró su vendaje en la pierna (Foto: captura Instagram/zulemamenem)

Aunque no brindó precisiones sobre lo que le pasó, sí dejó en claro que se encuentra acompañada y en proceso de recuperación.

Así está Luca, el hijo mayor de Zulemita Menem

Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem y el empresario italiano Paolo Bertoldi, dio su primer paso en el mundo del modelaje y no pasó desapercibido. A los 22 años, el joven posó junto a Sofía Solá, hija de Maru Botana, en una campaña del reconocido diseñador Javier Saiach y se llevó todos los elogios.

Para la producción, Luca lució un conjunto sastrero de lino en color crema y una camisa blanca desabrochada, sin corbata. En las imágenes, se lo vio seguro, sereno y con una impronta magnética que llamó la atención de todos.

«Naturalmente magnético», dijo Javier Saiach sobre Luca Bertoldi Menem (Foto: Instagram/jasaiach)

El propio diseñador destacó en sus redes sociales que el nieto de Carlos Menem representa a una nueva generación de la marca, “donde lo clásico se reinterpreta con una mirada actual”. Además, remarcó: “El joven no solo viste la colección, la eleva y la convierte en elegancia”.

La publicación de la campaña acumuló cientos de “me gusta” y comentarios que resaltaron la elegancia de Luca y su increíble parecido con su tío, Carlos Menem Jr..