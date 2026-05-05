ZULEMA MENEM FUE INTERNADA Y SE MOSTRÓ CON ANDADOR: “TENEMOS ALGUNAS LESIONES”
La hija del expresidente subió una historia desde la habitación de un sanatorio y alarmó a todos su seguidores.
Zulema Menem encendió las alarmas en las últimas horas al mostrarse internada y dar a conocer que sufrió “algunas lesiones”.
En su cuenta de Instagram, la hija del expresidente Carlos Menem compartió imágenes desde un sanatorio donde se la vio con el clásico pijama hospitalario y la pierna izquierda vendada hasta la rodilla.
A pesar de la preocupación que generó la noticia, Zulemita intentó llevar tranquilidad. “Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, escribió junto a una foto en la que aparece junto a una señora.
Y, con humor, agregó: “Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”. De esta manera, la hija del exmandatario dio a entender que sufrió una lesión practicando algún deporte.
La empresaria y referente de la moda no dio detalles sobre el motivo de su internación ni sobre cómo se produjo la lesión, lo que desató un sinfín de especulaciones y preguntas entre sus seguidores.
Aunque no brindó precisiones sobre lo que le pasó, sí dejó en claro que se encuentra acompañada y en proceso de recuperación.
Así está Luca, el hijo mayor de Zulemita Menem
Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem y el empresario italiano Paolo Bertoldi, dio su primer paso en el mundo del modelaje y no pasó desapercibido. A los 22 años, el joven posó junto a Sofía Solá, hija de Maru Botana, en una campaña del reconocido diseñador Javier Saiach y se llevó todos los elogios.
Para la producción, Luca lució un conjunto sastrero de lino en color crema y una camisa blanca desabrochada, sin corbata. En las imágenes, se lo vio seguro, sereno y con una impronta magnética que llamó la atención de todos.
El propio diseñador destacó en sus redes sociales que el nieto de Carlos Menem representa a una nueva generación de la marca, “donde lo clásico se reinterpreta con una mirada actual”. Además, remarcó: “El joven no solo viste la colección, la eleva y la convierte en elegancia”.
La publicación de la campaña acumuló cientos de “me gusta” y comentarios que resaltaron la elegancia de Luca y su increíble parecido con su tío, Carlos Menem Jr..