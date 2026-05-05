JAVIER MILEI APOYÓ LA IRONÍA DE LILIA LEMOINE EN X SOBRE LA CASCADA DE LA CASA DE MANUEL ADORNI
El Presidente insiste en su apoyo a su Jefe de Gabinete en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. Para apuntalar la defensa usó el humor.
El presidente Javier Milei volvió a defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al compartir este martes un par de mensajes en X donde se hacía alusión a la cascada que el funcionario se hizo construir en su casa de un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires.
Mientras la Justicia sigue adelante con la investigación contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, dado que el funcionario no pudo explicar de dónde salieron los USD 245.000 que le pagó a un contratista en efectivo para refaccionar su casa, el Presidente retuiteó a luminarias libertarias como Lilia Lemoine.
Hoy independizada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por intentar «apretar» a un testigo clave en la investigación: el contratista, Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia y dejó su teléfono celular para ser peritado.
«Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono», indicó la experiodista a Ámbito.com.
Mientras Lilia Lemoine despotricaba contra Marcela Pagano en X, otro usuario señaló la misma peculiaridad sobre la «cascada» en la casa de Indio Cuá, el country donde se compró la casa Manuel Adorni.
Pero Javier Milei decidió trabajar a tiempo completo en la defensa de su exvocero y actual Jefe de Gabinete: antes de su viaje a los Estados Unidos lo incluyó en una reunión con dirigentes de la organización judía B’nai B’rith Internacional.