ATE anunció un paro de 24 horas por amenazas de despidos y recortes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para el próximo 7 de mayo, en rechazo a un plan de ajuste que, según denuncian, implicaría despidos masivos y recortes en áreas técnicas. La medida se enmarca en un creciente conflicto gremial ante la posibilidad de una reestructuración profunda del organismo. Desde el sindicato advirtieron que el impacto podría ser significativo tanto en el personal como en el funcionamiento general.

ATE anunció un paro de 24 horas por amenazas de despidos y recortes

La decisión del paro fue adoptada luego de que ATE alertara sobre una posible reducción de hasta 700 trabajadores, junto con la eliminación de cerca de mil líneas de trabajo sobre un total de tres mil. Según el gremio, estas medidas afectarían de manera directa la estructura operativa del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el plan oficial “pone en riesgo el funcionamiento del INTI” y advirtió que podrían profundizar las protestas si no hay respuestas. En ese sentido, el sindicato cuestionó los argumentos vinculados a un supuesto déficit y afirmó que parte de las actividades del instituto se financian con aportes del sector privado.

Desde la organización gremial también señalaron que el ajuste implicaría una pérdida de capacidades técnicas y profesionales, lo que podría impactar en distintos sectores productivos que dependen de sus servicios.

El impacto en áreas técnicas y servicios

De acuerdo con lo informado por ATE, el recorte alcanzaría a áreas clave vinculadas a controles industriales, certificaciones de calidad y asistencia técnica, funciones centrales del INTI dentro del entramado productivo.

Entre las actividades comprometidas se encuentran ensayos en alimentos, análisis de agua, calibraciones y evaluaciones de seguridad en procesos industriales y transporte, lo que podría afectar tanto a empresas como a organismos que dependen de estos servicios.

En este contexto, el gremio anticipó que realizará asambleas para definir la continuidad del plan de lucha, en función de cómo evolucione el conflicto. La medida de fuerza del 7 de mayo aparece así como un primer paso dentro de una estrategia más amplia para frenar el ajuste y visibilizar la situación del organismo.