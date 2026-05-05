Guillermo Arancibia de Anses firmó el decreto y hay nuevos montos de asignaciones familiares en mayo

¿Cuánto cobro por Asignación Familiar por Hijo en mayo?

El monto a percibir por cada hijo varía según el rango de ingresos totales que registre el grupo familiar. Para aquellos que residen en la zona general (Valor Gral.), la escala quedó conformada de la siguiente manera:

Si el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es de hasta $1.093.852, se cobran $70.651 por hijo.

Si el IGF se ubica entre $1.093.852,01 y $1.604.240, el monto desciende a $47.658 .

Para ingresos entre $1.604.240,01 y $1.852.148, se perciben $28.826 .

Finalmente, si el IGF está entre $1.852.148,01 y el tope máximo de $5.792.488, se cobran $14.873.

¿Cuáles son los montos para Hijo con Discapacidad?

En el caso de las asignaciones por hijo con discapacidad, los montos son significativamente mayores. Manteniendo la referencia de la zona de valor general:

Para IGF de hasta $1.093.852, se cobran $230.032 .

Para IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240, el monto es de $162.733 .

Para aquellos con ingresos desde $1.604.240,01 (sin tope máximo aplicable), el valor se establece en $102.705.

¿Qué pasa con las Asignaciones de Pago Único y Prenatal?

Las prestaciones que se abonan por única vez también sufrieron modificaciones tras el decreto. Con el nuevo tope del grupo familiar fijado en $5.792.488, la asignación por Nacimiento quedó en $82.353, por Adopción asciende a $492.366 y por Matrimonio se establecieron $123.307.

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual (que aplica tanto para hijos como para hijos con discapacidad) quedó fijada en $55.672 para la zona general, al igual que los valores iniciales correspondientes a la asignación Prenatal.