GUILLERMO ARANCIBIA DE ANSES FIRMÓ EL DECRETO Y HAY NUEVOS MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES EN MAYO
ANSES oficializó incremento para asignaciones familiares y topes de ingresos del grupo familiar. Conocé cuáles son los nuevos valores vigentes desde mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una importante noticia para los trabajadores en relación de dependencia y titulares de diversas prestaciones sociales. Mediante una nueva resolución firmada por su Director Ejecutivo, Guillermo Arancibia, el organismo previsional estableció cuáles son los montos vigentes y los nuevos rangos de ingresos a partir del mes de mayo.
Según detalló el portal especializado Ignacio Online, la Resolución 111/2026 oficializa un incremento general del 3,38% que impacta directamente en la escala de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714. Esta normativa actualiza los valores basándose en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional.
¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos para cobrar las asignaciones?
Un dato clave de la nueva resolución es la actualización de los topes. A partir de ahora, el nuevo tope excluyente determina que si un solo integrante del grupo familiar percibe ingresos individuales superiores a $2.896.244, todo el núcleo familiar pierde el derecho a cobrar las asignaciones, incluso si la suma total de los ingresos grupales no supera el límite máximo general estipulado en $5.792.488.
¿Cuánto cobro por Asignación Familiar por Hijo en mayo?
El monto a percibir por cada hijo varía según el rango de ingresos totales que registre el grupo familiar. Para aquellos que residen en la zona general (Valor Gral.), la escala quedó conformada de la siguiente manera:
-
Si el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es de hasta $1.093.852, se cobran $70.651 por hijo.
-
Si el IGF se ubica entre $1.093.852,01 y $1.604.240, el monto desciende a $47.658.
-
Para ingresos entre $1.604.240,01 y $1.852.148, se perciben $28.826.
-
Finalmente, si el IGF está entre $1.852.148,01 y el tope máximo de $5.792.488, se cobran $14.873.
¿Cuáles son los montos para Hijo con Discapacidad?
En el caso de las asignaciones por hijo con discapacidad, los montos son significativamente mayores. Manteniendo la referencia de la zona de valor general:
-
Para IGF de hasta $1.093.852, se cobran $230.032.
-
Para IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240, el monto es de $162.733.
-
Para aquellos con ingresos desde $1.604.240,01 (sin tope máximo aplicable), el valor se establece en $102.705.
¿Qué pasa con las Asignaciones de Pago Único y Prenatal?
Las prestaciones que se abonan por única vez también sufrieron modificaciones tras el decreto. Con el nuevo tope del grupo familiar fijado en $5.792.488, la asignación por Nacimiento quedó en $82.353, por Adopción asciende a $492.366 y por Matrimonio se establecieron $123.307.
Por su parte, la Ayuda Escolar Anual (que aplica tanto para hijos como para hijos con discapacidad) quedó fijada en $55.672 para la zona general, al igual que los valores iniciales correspondientes a la asignación Prenatal.