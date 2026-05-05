Manuel Adorni gastó en dos años casi mil millones de pesos pese a tener un salario congelado de $3.000.000

Tarjetas en rojo y dólares «en mano»

Además del exorbitante flujo en dólares, los registros de sus tarjetas de crédito revelan números que no se condicen con sus ingresos formales declarados (probablemente muchos de los viajes se hayan costeado por esta vía). Gastó 51 millones de pesos en 10 meses de 2024; 81 millones en 2025; y 17 millones en apenas dos meses de 2026.

La situación judicial es sumamente delicada. En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el constructor Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió un pago de 245.000 dólares en efectivo. Según fuentes judiciales, el contratista aseguró que el dinero por las refacciones en la propiedad de Indio Cua se lo entregaron directamente «en mano» y sin emisión de facturas.