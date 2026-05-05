MANUEL ADORNI GASTÓ EN DOS AÑOS CASI MIL MILLONES DE PESOS PESE A TENER UN SALARIO CONGELADO DE $3.000.000
Pese a tener su sueldo congelado, Manuel Adorni tuvo gastos millonarios. El nivel de vida que llevaría 27 años de trabajo lo logró en solo 24 meses.
El actual funcionario Manuel Adorni se encuentra en el ojo de la tormenta. Con un salario congelado en tres millones de pesos netos mensuales, acumuló gastos estrafalarios por casi mil millones de pesos en apenas dos años. Esto disparó una grave investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.
El detalle de los gastos de Manuel Adorni
Según la recopilación de los datos, en tan solo dos años el jefe de Gabinete gastó unos 800 mil dólares. A un tipo de cambio promedio de $1200, la cifra asciende a la impactante suma de 960.000.000 de pesos. Para un trabajador con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales (que representa 36 millones de pesos al año), juntar ese dinero le demandaría 27 años de trabajo ininterrumpido.
El detalle de sus consumos en moneda extranjera y bienes de lujo entre 2024 y 2026, que suman un total parcial de 767.300 dólares, resulta difícil de justificar:
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Jeep (mayo 2024): USD 11.300.
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Viaje familiar a Llao Llao (junio 2024): USD 7.000 (unos $9.100.000 al dólar de $1300 de la época).
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Compra y refacción en Indio Cua (noviembre 2024): USD 365.000 (incluye terreno, escritura y comisión).
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Expensas en Indio Cua (1 año): USD 6.000.
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Alquiler en San Isidro (8 meses): USD 24.000.
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Viaje a Aruba con la familia (diciembre 2024): USD 27.000.
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Dos vuelos privados a Punta del Este: USD 8.000.
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Dos vuelos en primera a Nueva York: USD 10.000 (cabe destacar que el hospedaje del matrimonio fue pagado con el presupuesto del Estado).
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Viaje a Disney de su mujer e hijos: USD 30.000.
A todo esto se le suman otros lujosos viajes de su esposa a Madrid con amigas y del propio funcionario a Río de Janeiro, cuyos montos totales aún no trascendieron públicamente.
Tarjetas en rojo y dólares «en mano»
Además del exorbitante flujo en dólares, los registros de sus tarjetas de crédito revelan números que no se condicen con sus ingresos formales declarados (probablemente muchos de los viajes se hayan costeado por esta vía). Gastó 51 millones de pesos en 10 meses de 2024; 81 millones en 2025; y 17 millones en apenas dos meses de 2026.
La situación judicial es sumamente delicada. En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el constructor Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió un pago de 245.000 dólares en efectivo. Según fuentes judiciales, el contratista aseguró que el dinero por las refacciones en la propiedad de Indio Cua se lo entregaron directamente «en mano» y sin emisión de facturas.