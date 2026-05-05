ALERTA MÁXIMA POR CICLOGÉNESIS, CON 72 HORAS DE LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTOS: CUÁNDO IMPACTA EN BUENOS AIRES

En el AMBA, el riesgo es extremo durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Los vientos previstos tienen capacidad real de generar daños materiales significativos, especialmente en la costa bonaerense, donde las ráfagas podrían trepar hasta los 100 km/h.

Alerta por ciclogénesis en Buenos Aires y varias zonas del país.

Cómo impactrán las tormentas en el agro y la cordillera

El panorama es desolador para el sector agropecuario de la zona núcleo. Los retrasos en la cosecha de soja, acumulados por temporales previos, se profundizarán ya que no se prevén condiciones favorables para trabajar el suelo hasta el fin de semana.

En paralelo, la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo enfrentará nevadas significativas y vientos intensos, sumando complicaciones logísticas en gran parte del territorio.

El regreso del frío polar

Si bien se espera una mejoría gradual hacia el sábado, el alivio vendrá acompañado de una nueva amenaza: un descenso térmico pronunciado. Las temperaturas volverán a situarse muy por debajo de lo normal para la época, cerrando el domingo 10 de mayo con un ambiente gélido.

Ante esta situación de riesgo, es vital no ignorar las alertas oficiales y chequear permanentemente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteored para evitar accidentes o daños mayores.