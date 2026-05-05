ALERTA MÁXIMA POR CICLOGÉNESIS, CON 72 HORAS DE LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTOS: CUÁNDO IMPACTA EN BUENOS AIRES
En una semana con fluctuaciones climáticas, el AMBA se prepara para llegada de un nuevo fenómeno de ciclogénesis, con una seguidilla de jornadas inestables.
La tregua del otoño parece haber llegado a su fin, ya que tras un domingo que registró las temperaturas más bajas del año, la preocupación crece ante un nuevo escenario de tiempo severo y un alerta de ciclogénesis, con lluvias, tormentas y viento, y la expectativa por su llegada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las fluctuaciones climáticas de esta semana incluyeron marcas que descendieron de los 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y heladas en varios sectores del AMBA el pasado fin de semana. Ahora, el mapa sinóptico advierte sobre un fenómeno de extrema complejidad que amenaza con golpear con fuerza a partir de este miércoles.
Lo que se avecina no es un simple frente frío, sino una ciclogénesis de alto impacto, de acuerdo con el informe del sitio especializado Meteored. La interacción simultánea de hasta tres centros de baja presión genera una incertidumbre alarmante sobre la magnitud de los daños potenciales.
En este marco, la mayor preocupación radica en el estado de los suelos: tras semanas de lluvias frecuentes, la tierra se encuentra saturada, lo que significa que cualquier precipitación intensa provocará anegamientos e inundaciones locales de forma casi inmediata.
Ciclogénesis en Buenos Aires, con 72 horas críticas bajo vigilancia
De acuerdo con las previsiones de Meteored, el fenómeno alcanzará su mayor severidad entre la tarde del miércoles y el jueves. Se espera que las tormentas golpeen con furia el centro-este de Argentina y el NEA, con actividad eléctrica frecuente y caída de granizo.
En el AMBA, el riesgo es extremo durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Los vientos previstos tienen capacidad real de generar daños materiales significativos, especialmente en la costa bonaerense, donde las ráfagas podrían trepar hasta los 100 km/h.
Cómo impactrán las tormentas en el agro y la cordillera
El panorama es desolador para el sector agropecuario de la zona núcleo. Los retrasos en la cosecha de soja, acumulados por temporales previos, se profundizarán ya que no se prevén condiciones favorables para trabajar el suelo hasta el fin de semana.
En paralelo, la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo enfrentará nevadas significativas y vientos intensos, sumando complicaciones logísticas en gran parte del territorio.
El regreso del frío polar
Si bien se espera una mejoría gradual hacia el sábado, el alivio vendrá acompañado de una nueva amenaza: un descenso térmico pronunciado. Las temperaturas volverán a situarse muy por debajo de lo normal para la época, cerrando el domingo 10 de mayo con un ambiente gélido.
Ante esta situación de riesgo, es vital no ignorar las alertas oficiales y chequear permanentemente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteored para evitar accidentes o daños mayores.