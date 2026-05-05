PUERTO TIROL: EL GOBIERNO PROVINCIAL INAUGURÓ EL PUNTO “FORTALEZA INTERIOR” PARA EL ABORDAJE DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

El Ministerio de Salud junto al Programa Provincial Fortaleza dejó inaugurado, este martes, un nuevo Centro de Primera Escucha para el Abordaje de Consumos Problemáticos en la localidad de Puerto Tirol. El dispositivo, denominado “Fortaleza Interior”, funciona en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Salta.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, junto a la coordinadora del Programa Fortaleza, Dra. Alejandra Castro, y el intendente de la localidad, Humberto de Pompert, acompañaron la puesta en funcionamiento de este espacio destinado a brindar contención, orientación a quienes lo necesiten. La apertura de este espacio tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en el territorio, acercando a la comunidad un servicio de atención accesible, con escucha activa y estrategias de prevención orientadas a la detección temprana de situaciones de riesgo. El abordaje se realiza desde una perspectiva integral de salud mental y derechos humanos. El ministro Rodriguez destacó la importancia de consolidar políticas públicas sostenidas en el tiempo: “Empezar a sembrar en una política de Estado transversal que aborde los consumos problemáticos, con la convicción e indicación del gobernador Leandro Zdero, es sembrar futuro, poniéndonos al frente junto a la sociedad para dar respuesta a esta problemática que nos involucra a todos, tanto a pacientes como a sus familias y a la comunidad”.

El nuevo Punto Fortaleza atenderá la demanda espontánea y desarrollará acciones de promoción y prevención de la salud en Puerto Tirol, en el marco de una política provincial que busca dar respuesta integral a una problemática social compleja.

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