AUMENTO Y BONO DE ANSES PARA JUBILADOS EN MAYO: ¿CUÁNTO SE COBRA EN TOTAL?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de haberes que regirá durante todo mayo de 2026, con la implementación de la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos mensualmente según la inflación de dos meses atrás.

Esto contempla un 3,4% de aumento, ya que ese fue el IPC de marzo. Además, se acreditará un bono de $70.000 destinado a estabilizar un poco los ingresos de los jubilados y pensionados.

Aumento y bono para jubilados: los detalles de mayo

El detalle de los montos es el siguiente:

Haber mínimo: con el aumento, la jubilación básica sube a $393.174,10 .

Bono de refuerzo: se acredita un pago extra de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Piso garantizado: ningún jubilado cobrará menos de $463.174,10 sumando ambos conceptos.

Para aquellos jubilados que superan la mínima pero no alcanzan el tope del piso garantizado, el bono se liquidará de forma proporcional hasta completar los $463.174,10.

Pensiones No Contributivas y PUAM

El aumento del 3,4% también impacta en las otras prestaciones del organismo:

PNC (Invalidez y Vejez): el haber llega a $275.221 , que con el bono de $70.000 totaliza $345.221 .

PUAM: la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $314.539 , sumando un total de $384.539 con el refuerzo.

Madres de 7 hijos: percibirán un total de $463.174,10 (equivalente a una jubilación mínima más el bono).

Cuánto cobran los jubilados en mayo con aumento y bono.

Fecha de cobro jubilados mayo 2026

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Para consultar el detalle exacto de la liquidación y los descuentos aplicados, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.