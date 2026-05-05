El picante cruce de Mariano Troilo con Nicolò Barella: «No saben quién es en Argentina»

Durante una pelota dividida, el mediocampista italiano Nicolò Barella y el defensor Mariano Troilo protagonizaron un tenso careo que requirió la intervención del árbitro para evitar que la situación pasara a mayores. Lejos de calmarse, la discusión continuó en el intercambio de palabras entre ambos futbolistas. Fue allí cuando el argentino apeló a la ironía para responder a los reclamos del capitán del Nerazzurro: le recordó la reciente ausencia de Italia en las últimas Copas del Mundo y sentenció que en Sudamérica nadie registra su trayectoria en comparación con las figuras del fútbol argentino.