Insólito: en Real Madrid juntan firmas para que se vaya Kylian Mbappé

El cuerpo técnico del Real Madrid le había otorgado el fin de semana libre a los futbolistas que no iban a participar del encuentro frente al Espanyol por la fecha 34 de La Liga. No obstante, el hecho de que el jugador decidiera viajar en medio de su proceso de rehabilitación generó una profunda indignación.

El enojo del público no se limita al último episodio, sino que responde a una temporada por debajo de las expectativas. El club quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich, fue superado por el Albacete (de la segunda división) en los octavos de final de la Copa del Rey, y en La Liga marcha segundo a 11 puntos del Barcelona cuando apenas restan 12 en juego. Es decir, se trata de una temporada con cero títulos importantes.

A nivel individual, Mbappé mantiene números destacados: acumula 41 goles en 41 partidos en todas las competiciones (frente a los 44 goles en 59 encuentros del año anterior). Sin embargo, el balance colectivo pesa más en la balanza de los simpatizantes, especialmente tras haber ganado la Supercopa Europea y la Copa Intercontinental en la campaña 2024/25.

El viaje de placer tampoco cayó bien dentro de un vestuario que comparte con Vinicius Jr. Las versiones de la prensa española señalan que los compañeros no tomaron de la mejor manera la escapada a Italia, ya que consideran que el atacante tiene la cabeza más puesta en el Mundial que en el Real Madrid.

El objetivo del Real Madrid es estirar la definición de La Liga e intentar demorar la vuelta olímpica de su clásico rival, programada para el próximo fin de semana en el Camp Nou. Tras entrenarse solo este martes en Valdebebas, se espera que este miércoles el delantero se someta a nuevos estudios médicos para determinar si llegará en condiciones físicas al derby.