CORRIENTES HALLARON SANO Y SALVO AL NIÑO NAHÚA EN ZONA RURAL DE GOYA

El menor de 6 años fue localizado junto a su padre en inmediaciones del paraje Duraznillo en la Quinta Sección de la localidad correntina. Ambos se encuentran en buen estado de salud.

La Policía de Corrientes confirmó hace instantes, el hallazgo del niño Nahúa Santos Riquelme, de 6 años, quien era intensamente buscado en el marco de la activación del Alerta Sofía.

El menor fue localizado en compañía de su padre, Osías Santos Regis, en inmediaciones del paraje Duraznillo, en la Quinta Sección de la localidad de Goya, en una zona de caminos de tierra a unos 200 kilómetros de la capital correntina.

Según informaron fuentes oficiales, tanto el niño como el adulto se encuentran sanos y salvos, llevando tranquilidad a la comunidad tras el amplio operativo de búsqueda desplegado en la región.

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