ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID, POR LA CHAMPIONS LEAGUE: GOLES, RESULTADO EN VIVO Y MINUTO A MINUTO
Tras el empate en la ida, ingleses y españoles se enfrentan en un duelo decisivo que promete máxima tensión y un lugar en la final del torneo más importante de Europa.
La Champions League 2025/26 entra en su etapa más apasionante y este martes quedará definido el primer finalista. En el Emirates Stadium, Arsenal y Atlético de Madrid se medirán en un cruce determinante, luego del empate 1-1 en el partido de ida disputado en la capital española. El encuentro se jugará desde las 16 y tendrá todos los condimentos de una semifinal que se define sin margen de error.
El conjunto londinense llega con una leve ventaja desde lo estratégico. Haber igualado como visitante le permite definir la serie en casa, con el respaldo de su público. A lo largo del torneo, el Arsenal mostró solidez y regularidad: fue uno de los mejores equipos en la fase inicial, donde finalizó como líder con 24 puntos, y luego avanzó con autoridad en las rondas eliminatorias.
En octavos de final superó al Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mientras que en cuartos dejó en el camino al Sporting Lisboa tras imponerse por 1-0 en una serie muy cerrada. Ese recorrido le permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo con argumentos sólidos.
Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con un camino mucho más exigente, que parece haber fortalecido su carácter competitivo. El equipo dirigido por Diego Simeone tuvo que atravesar instancias adicionales desde el inicio, ya que no logró una posición cómoda en la fase inicial y debió disputar los playoffs para seguir en carrera.
En esa instancia eliminó al Brujas, mientras que en octavos protagonizó una serie electrizante ante el Tottenham Hotspur, a quien venció con un global de 7-5. En cuartos de final, volvió a dar muestra de su capacidad en partidos decisivos al imponerse frente al Barcelona por 4-3 en el acumulado.
El conjunto madrileño cuenta, además, con una marcada presencia argentina. A la conducción de Simeone se suman futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes aportan talento y variantes a un plantel acostumbrado a competir en este tipo de escenarios.
La otra semifinal también promete emociones fuertes. Este miércoles, el Bayern Múnich recibirá al Paris Saint-Germain en Alemania, luego de un espectacular 5-4 a favor de los franceses en la ida. De ese cruce saldrá el segundo finalista. Por lo pronto, todas las miradas estarán puestas en Londres, donde Arsenal y Atlético de Madrid jugarán un partido a todo o nada. En juego no solo habrá un resultado, sino la posibilidad de alcanzar la final de la Champions y quedar a un paso de la gloria europea.
Bukayo Saka, en la última jugada del primer tiempo, abrió el marcador para el equipo inglés:
Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: probables formaciones
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.
Arsenal vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 16:00.
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- Estadio: Emirates Stadium.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.