Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En esa instancia eliminó al Brujas, mientras que en octavos protagonizó una serie electrizante ante el Tottenham Hotspur, a quien venció con un global de 7-5. En cuartos de final, volvió a dar muestra de su capacidad en partidos decisivos al imponerse frente al Barcelona por 4-3 en el acumulado.

El conjunto madrileño cuenta, además, con una marcada presencia argentina. A la conducción de Simeone se suman futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes aportan talento y variantes a un plantel acostumbrado a competir en este tipo de escenarios.

La otra semifinal también promete emociones fuertes. Este miércoles, el Bayern Múnich recibirá al Paris Saint-Germain en Alemania, luego de un espectacular 5-4 a favor de los franceses en la ida. De ese cruce saldrá el segundo finalista. Por lo pronto, todas las miradas estarán puestas en Londres, donde Arsenal y Atlético de Madrid jugarán un partido a todo o nada. En juego no solo habrá un resultado, sino la posibilidad de alcanzar la final de la Champions y quedar a un paso de la gloria europea.

Bukayo Saka, en la última jugada del primer tiempo, abrió el marcador para el equipo inglés:

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: probables formaciones

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: otros datos