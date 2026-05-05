FONTANA  PATRULLA PREVENTIVA FRUSTRA UN ROBO EN UN COMERCIO Y DETUVO A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

En una rápida intervención sobre la avenida Alvear, los efectivos interceptaron a un sujeto que huía con mercadería robada. Al identificarlo, el sistema detectó que ya era buscado por un violento hecho ocurrido en marzo.

Alrededor de las 12:30 de este martes, personal del Servicio Externo de la División Patrulla Preventiva, realizaba tareas de vigilancia en la zona de avenida Alvear al 3900 aproximadamente.

Durante el operativo, los uniformados divisaron a un hombre que salía corriendo de un local comercial transportando una gran cantidad de elementos entre sus brazos. Tras un breve seguimiento, los agentes lograron demorar al ciudadano de 36 años.

En el lugar, el encargado del comercio confirmó que los elementos habían sido sustraídos momentos antes. Tras el cacheo de seguridad, la policía procedió al secuestro de:

Una pistola de calor marca Daewoo.

Una mochila color blanca.

Un pack de 12 unidades de pasta dental.

16 desodorantes y talcos de primera marca.

Al realizar la consulta de los datos del demorado a través del sistema SIGEBI, los efectivos constataron que el hombre presentaba un Pedido de Aprehensión activo desde el 30 de marzo de este año. La orden había sido emitida por la Comisaría Undécima de Resistencia en una causa por «Supuesta Tentativa de Robo con Arma y Amenazas».

El detenido, junto con la mercadería recuperada, fue trasladado a la unidad jurisdiccional correspondiente, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente por este nuevo hecho de hurto en grado de tentativa y por su causa pendiente con la justicia.

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