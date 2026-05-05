El estremecedor video que grabó la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

La causa está actualmente caratulada como «abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada». No obstante, la familia de Rocío reclama que se reencuadre como «homicidio agravado en un contexto de violencia de género», a partir de las pruebas incorporadas en las últimas horas.

Qué declaró el acusado y cómo fue la reconstrucción de la caída de Rocío Alvarito en La Plata

Rocío Aylén Alvarito murió el 29 de enero de 2026 al caer desde el segundo piso de su departamento en La Plata, en el contexto de una fuerte discusión con su pareja, Marcos Ariel García.

A los pocos días del hecho y según declaró ante el fiscal Álvaro Garganta, el acusado reconoció que existió una discusión, pero aseguró que la caída fue una decisión de la propia víctima. En su relato, sostuvo que intentó evitarlo, aunque afirmó que fue empujado en ese contexto y no pudo impedir que cayera.

De acuerdo con su testimonio, tras el episodio pidió ayuda a los gritos para alertar a los vecinos y solicitó que se diera aviso a la Policía. Durante su comparecencia se mostró visiblemente afectado, lloró y manifestó que llevaba más de 30 horas sin dormir ni alimentarse y adelantó que ampliará su declaración en los próximos días.

El hecho tuvo lugar en la vivienda que compartían, ubicada en la intersección de Diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma. Luego de la caída, personal del SAME trasladó a Alvarito al Hospital Rossi, donde finalmente falleció como consecuencia.