UN AVIÓN CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN ANTES DE ATERRIZAR EN NUEVA JERSEY
Un avión Boeing 767-400 impactó contra un poste de luz y contra el vehículo a metros del Aeropuerto Newark Liberty.
Un avión de United Airlines chocó contra un poste de luz y un camión minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Newark Liberty de Nueva Jersey, Estados Unidos. Pese a la violencia del impacto, que quedó registrado en un video, el conductor del vehículo solo sufrió heridas menores.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14 (hora local), cuando un Boeing 767-400 de United Airlines, que provenía de Venecia y llevaba a 221 pasajeros y diez tripulantes a bordo, golpeó un poste de alumbrado e impactó contra un camión de reparto que circulaba por la autopista New Jersey Turnpike, paralela al aeropuerto.
«Cuando se encontraba en aproximación para aterrizar en el aeropuerto internacional Newark Liberty, el vuelo 169 de United Airlines golpeó un farol» de la autopista New Jersey Turnpike, confirmó un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
El conductor del camión, identificado como Warren Boardley, sufrió cortes en sus brazos producto de la rotura de vidrios del vehículo y fue trasladado a un hospital, donde recibió el alta poco después.
Boardley trabajaba para una empresa panificadora y transportaba productos hacia un depósito dentro del aeropuerto al momento del impacto.
Video: así fue el choque de un avión con un camión en Nueva Jersey
Un video del choque quedó registrado por una cámara a bordo del camión y se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se lo escucha al conductor cantando, hasta que advierte que el avión se acerca. Segundos después, se produce un fuerte estruendo y el parabrisas estalla en fragmentos.
El vuelo de United Airlines logró aterrizar minutos después sin mayores inconvenientes y ninguno de sus ocupantes resultó herido. Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, se observaron daños «menores» en el Boeing 767-400 producto del impacto.
Abren una investigación por el choque del avión en Nueva Jersey
Tras el incidente, las operaciones en el aeropuerto de Nueva Jersey se reanudaron con rapidez luego de una inspección de rutina para detectar posibles restos en la pista. La aerolínea informó que inició una evaluación técnica de la aeronave y retiró preventivamente a la tripulación de servicio mientras avanza una investigación interna.
«Agradezco que el avión haya aterrizado sin problemas y que todos los pasajeros y la tripulación estén ilesos», escribió la gobernadora Mikie Sherrill en las redes sociales.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una investigación sobre el accidente. Además, solicitó a la aerolínea los registros de voz de cabina y de los datos de vuelo para esclarecer lo ocurrido.
En un comunicado, United Airlines también indicó que prevé «realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente». Como parte del proceso, la tripulación fue retirada del servicio.