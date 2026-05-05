VER PARA SER LIBRES 2026: EL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO LLEGÓ HOY A PAMPA DEL INFIERNO Y PAMPA DEL INDIO

El programa “Ver Para Ser Libres”, impulsado de manera articulada entre el Gobierno del Chaco y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúa su despliegue territorial con operativos de atención oftalmológica gratuita. En esta oportunidad, las jornadas se desarrollaron en Pampa del Infierno y Pampa del Indio, alcanzando a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, está destinada a estudiantes de más de 30 localidades y parajes, y se extenderá hasta el viernes 15 de mayo, con un esquema itinerante que recorre distintos puntos del territorio chaqueño.

El operativo contempla una instancia previa de control en los establecimientos educativos. Aquellos alumnos que presentan dificultades visuales son luego atendidos en dos unidades móviles sanitarias totalmente equipadas, donde profesionales realizan los estudios correspondientes. Al finalizar cada jornada, los beneficiarios reciben sus anteojos sin costo. En casos que requieren lentes especiales, los pedidos son enviados a un laboratorio nacional y posteriormente entregados en la provincia.

El objetivo central del programa es mejorar el rendimiento escolar, fortalecer la autonomía y promover el bienestar integral de los estudiantes, a través de un trabajo conjunto entre las áreas de Desarrollo Humano, Salud y Educación.

Cada unidad móvil tiene capacidad para confeccionar hasta 100 anteojos diarios, lo que permite una respuesta rápida y eficiente en cada localidad visitada.

La intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, acompañó el operativo y destacó: “Venimos trabajando desde etapas previas con distintos organismos. Es un gran logro del Gobierno Provincial haber concretado este convenio con Nación, ya que permite brindar atención oftalmológica gratuita y de calidad a nuestros niños y adolescentes, así como a los de otras localidades como Pampa del Indio”.

CRONOGRAMA DE OPERATIVOS

Los operativos funcionan de 9:00 a 17:00, con posibles modificaciones ante condiciones climáticas adversas. Además, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos brindará servicios de DNI en Campo Largo, Las Breñas y Charata.

Primera semana:

* Móvil 1:

-Miércoles 6: Presidencia Roca (CIC)

-Jueves 7 y viernes 8: General José de San Martín (EEE N°10), incluyendo Pampa Almirón y La Eduvigis

* Móvil 2:

-Miércoles 6: Campo Largo (CEF N°4)

-Jueves 7: Las Breñas (CEF N°4)

-Viernes 8: Charata (EEA N°3), incluyendo Mesón de Fierro.

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