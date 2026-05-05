Captan por primera vez una placa tectónica en proceso de ruptura frente a las costas de Canadá

Además, el descubrimiento podría ayudar a explicar por qué algunas áreas presentan patrones sísmicos irregulares o eventos inesperados, algo que hasta ahora no terminaba de encajar con los modelos tradicionales de subducción.

Otro punto relevante es que este tipo de observaciones abre la puerta a revisar teorías previas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Durante décadas, los científicos asumieron que estas estructuras se desplazaban de manera más homogénea, pero este hallazgo demuestra que pueden existir procesos mucho más complejos y dinámicos en el interior del planeta.

Si bien no hay indicios de un impacto inmediato en la superficie, los expertos destacan que comprender estos fenómenos es fundamental para anticipar escenarios a largo plazo, especialmente en regiones densamente pobladas cercanas a zonas sísmicas activas.