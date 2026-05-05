JUAN JOSÉ CASTELLI, CHACO, 5 DE MAYO DE 2026 REF.: OFRECER HORAS CÁTEDRAS -LENGUA Y LITERATURA

OFRECIMIENTO N*14/2026

La Dirección de la E.E.S. N ° 184 ·Martin M de Güemes”, ·con domicilio en Bartolomé Mitre 250, de Juan José Castelli -Chaco Se dirige a Ud. con el objeto de cursar el siguiente ofrecimiento, de acuerdo a la Lista de Interinatos y Suplencias Periodo “A” Año 2026, confeccionadas por Junta de Clasificación de Nivel Secundario Regiones I-II-III-IV-VIII-IX de Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco, las horas Cátedras que a continuación se detallan respetando los días y horarios establecidos Institucionalmente:

Horas Cátedros: 4hs

Espacio Curricular: Lengua y Literatura

Turno: Tarde

Cursos y Divisiones: 4to 4ta-4hs

Situación Revista: Suplente a término por ascenso.

El ofrecimiento se realiza con horario preestablecido.

Los interesados deberán ajustarse al régimen de incompatibilidad vigente y

comunicar su aceptación ingresando al siguiente link: https://forms.gle/m4WVKwAJDHbitYmg8

Disponible hasta las 11:30:00 hs del 8 de Mayo. Así, ese día, a las 14:30 hs Sólo se contactará al docente con mayor puntaje vía telefónica, motivo por el cual se ruega aportar dicha información.

Aquel docente que acepte el ofrecimiento deberá presentar la documentación solicitada en un término de 48hs. hábiles partiendo del instante de haber comunicado la aceptación a dicho ofrecimiento, motivo por el cual deberá enviar al correo electrónico: eesguemes184@gmail.com

 Declaración Jurada actualizada.

 Captura de Puntaje en lista de Orden de Mérito del EES Nª 184

 Los docentes que hayan realizado inclusión o rectificación de puntajes, deberán enviar una copia de la respuesta de Junta de Clasificación. A fin de evitar especulaciones que afecten los derechos de otros colegas interesados. –

Sirva la presente de fehaciente notificación.

Ley 179 A – antes Ley N° 1140 Art. N° 17(…) El domicilio electrónico se considerará a todos los efectos jurídicos como domicilio legal constituido, siendo válidas y vinculantes las notificaciones, emplazamientos, comunicaciones y citaciones que se practiquen en el mismo, gozando de plena validez y eficacia su constitución (…)

Aclaración: La Institución no se responsabiliza por los correos que no llegan a destino ni por los datos erróneos que puedan tener los mismos, ya que los datos que se respetan en este acto son los enviados por Junta de Clasificación que es la única encargada de confeccionar las listas de méritos.

Sin otro particular me despido de Ud./s muy atte.

Cue 2201014

Mitre N° 250 3.705-Juan José Castelli –

Provincia del Chaco –

Correo electrónico: eesguemes184@gmail.com

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