SAENZ PEÑA INVESTIGACIONES COMPLEJAS ESCLARECE ROBO EN EL BARRIO 104 VIVIENDAS: TRES DETENIDOS Y BIENES RECUPERADOS

Tras una minuciosa labor investigativa, el personal policial logró desarticular una banda que habría participado en un importante robo a una docente. Se recuperaron joyas y un Smart TV de grandes dimensiones.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 4 de mayo por una vecina del Barrio 104 Viviendas. La damnificada informó que, tras ausentarse de su domicilio, personas desconocidas violentaron el acceso a su vivienda y sustrajeron diversos elementos de valor, incluyendo alhajas de oro y electrodomésticos.

Efectivos de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña iniciaron las tareas de campo y análisis de información, logrando identificar a los presuntos autores: tres personas con domicilio en el Barrio Ginés Benítez.

Procedimientos y secuestros

En una primera instancia de la investigación, los agentes lograron localizar y secuestrar un Smart TV de 55 pulgadas marca TCL, el cual ya fue reconocido como parte del botín sustraído.

Posteriormente, en la jornada de hoy, los «sabuesos» de Investigaciones interceptaron en la vía pública (calle 40 entre 13 y 15) a uno de los sospechosos, de 28 años. Al momento de su conducción, el ciudadano tenía en su poder una mochila que contenía una importante cantidad de joyas y alhajas: anillos con detalles en piedras, collares, cadenas y aros que coinciden con la descripción de los bienes denunciados por la docente.

Situación de los involucrados

La magistratura interviniente dispuso la aprehensión de los ciudadanos involucrados, siendo este el sujeto de 28, otro hombre (quien ya había sido demorado previamente por personal de emergencias) bajo la causa de «Supuesto Robo» y una mujer, ambos mayores de edad.

Con este operativo, se logró el esclarecimiento total del hecho, restituyendo los bienes a su propietaria y poniendo a disposición de la justicia a los tres responsables. El detenido y los secuestros fueron derivados a la Comisaría Cuarta local por razones de jurisdicción.

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