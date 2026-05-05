Robinho estalló desde la cárcel contra Neymar por la agresión a su hijo: qué dijo

Según trascendió en las últimas horas, el cruce subió de tono cuando el delantero experimentado le recriminó al juvenil: “Por eso no tenés goles en Primera”. Ante esto, el hijo de Robinho respondió: “Al menos no estoy en el piso”. Tras estas palabras, se habría producido la cachetada que obligó a retirar al juvenil, visiblemente afectado, hacia la zona de los vestuarios. El episodio resulta un fuerte contraste con el vínculo casi paternal que Neymar mantenía en el día a día con el joven, al punto de haber sido considerado en su momento como posible padrino.