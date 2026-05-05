BRASIL: CONFIRMAN LA CONDENA A PRISIÓN PARA JUAN DARTHÉS POR ABUSO SEXUAL CONTRA THELMA FARDIN

Con este fallo, el actor deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto, que le permite salir durante el día pero lo obliga a regresar a dormir en una unidad penitenciaria.

El caso se remonta a 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y Darthés 45.

Tras conocerse la resolución, la actriz expresó su emoción en redes sociales: “Ganamos otra vez”, y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso judicial.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró el fallo y destacó que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual”.

Un proceso judicial extenso

El recorrido judicial del caso incluyó múltiples instancias. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a Darthés, pero ese fallo fue apelado y revocado en junio de 2024, cuando se dictó la condena.

Finalmente, casi diez meses después, el tribunal de alzada ratificó la sentencia con el voto favorable de cinco jueces, cerrando así la etapa de apelaciones.

El caso también marcó un precedente en materia de cooperación internacional, ya que intervinieron fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina para llevar adelante la investigación y el juicio.

En un extenso mensaje tras la confirmación de la condena, Fardin expresó:

“Nosotras ganamos muchas veces… este juicio que fue eterno, que duró ocho años… lo que me sale es agradecer”.