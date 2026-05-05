FUERZA POLICIAL Y FISCALÍA TRABAJAN EN EL ESCLARECIMIENTO DE UN FEMICIDIO Y UN HOMICIDIO VINCULADOS ENTRE SÍ

En una jornada marcada por procedimientos simultáneos en Puerto Vilelas y Resistencia, efectivos de diversas unidades especiales y el Ministerio Público Fiscal llevan adelante una compleja investigación que involucra a un numerario de la fuerza en dos hechos fatales.

La intervención comenzó en horas de la mañana de este martes en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. Allí, personal de la unidad jurisdiccional detectó una situación de crisis donde un efectivo policial, identificado como el Cabo 1° Luciano Etudie, mantenía retenida a una mujer y a un menor de edad.

De inmediato se activó el protocolo para situaciones críticas, dándose intervención al Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). Mediante la labor de los mediadores de la fuerza, se logró una primera instancia positiva al obtener la liberación del menor de edad, quien fue puesto a resguardo de inmediato por la Comisaría local.

Sin embargo, tras el agotamiento de las instancias de diálogo, el Cabo 1° efectuó disparos que terminaron con la vida de quien fuera identificada como Graciela Mabel López, de 33 años. Ante la agresión posterior hacia el personal actuante, efectivos del COE repelieron el ataque, logrando neutralizar y herir al agresor, quien fue trasladado bajo custodia al Hospital Perrando, donde permanece estable.

Vinculación con un segundo hecho en Resistencia

En paralelo al operativo en Vilelas, la Comisaría Octava de Resistencia recibió un reporte sobre el hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la calle Lestani al 600. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una persona de 57 años fallecida en una habitación de la planta alta, identificado como Luciano Alberto Etudie.

De acuerdo a las primeras diligencias, se pudo establecer un vínculo directo entre este hallazgo y el agresor de Puerto Vilelas, lo que motivó la intervención conjunta de las fiscalías en turno.

Actuaciones Judiciales

En el paraje Las Tres Bocas trabajó la Fiscal de Investigación N° 11, Dra. Noelia Benítez, junto al Ayudante Fiscal Gabriel Figueroa. Por su parte, en el domicilio de Resistencia, la Dra. Lilian Irala dispuso el resguardo del perímetro para las tareas periciales.

El Gabinete Científico, a cargo de la Licenciada Silvia Sánchez, se abocó a las tareas específicas en ambas escenas para determinar la secuencia de los hechos. La fuerza policial continúa trabajando bajo las directivas de la Justicia para aportar todos los elementos necesarios que permitan esclarecer este lamentable suceso.

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