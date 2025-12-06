VICTORIA VILLARRUEL RECLAMÓ EN MADRID POR LA SOBERANÍA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS
La vicepresidenta participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde dijo: “Se vulnera nuestra soberanía por la ocupación ilegítima del Reino Unido”.
Iberoamérica según Victoria Villarruel
Luego, la vicepresidenta de la Nación afirmó que “la Comunidad Iberoamericana no es un conjunto de países reunidos por una situación coyuntural. Es una civilización unida por su raíz cultural cristiana. Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras, sino en función de su propia vocación”, subrayó, al tiempo que reclamó “un diálogo sereno y responsable que busque cuidar los recursos, proteger la cultura, impulsar la innovación y tutelar la vida”.
“Propongo impulsar legislaciones que fomenten la agroindustria, mejoren la relación insumos-producto final y reduzcan el desperdicio de alimentos”, señaló, promoviendo la bioeconomía “como modelo de desarrollo sostenible”.
La soberanía de Malvinas según Victoria Villarruel
Victoria Villarruel dedicó un párrafo aparte al Atlántico Sur, donde “la explotación responsable y razonable de los recursos muchas veces se ve comprometida por conflictos traídos por potencias extracontinentales”.
Sobre la presencia militar inglesa en las Malvinas, fue explícita: “En el Mar Argentino se vulnera nuestra soberanía debido a la ocupación ilegítima del Reino Unido”, aseveró, agradeciendo al mismo tiempo el “apoyo histórico” de las naciones iberoamericanas al reclamo argentino sobre las islas, incluyendo las Georgias y Sándwich del Sur.