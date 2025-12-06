VICTORIA VILLARRUEL RECLAMÓ EN MADRID POR LA SOBERANÍA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS

Victoria Villarruel en Madrid.

En el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de los Diputados de España, Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei, al hacer hincapié en la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En Madrid, la vicepresidenta presentó su propia visión con relación a la inserción internacional de la Argentina y América Latina y la política diplomática de nuestro país, al considerar que “nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”.

alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con los parámetros geopolíticos que impulsa su par estadounidense, Donald Trump, y por añadidura con el gobierno de Israel, encabezado por Bejamin Netanyahu. Puso así un acento crítico con respecto al, y por añadidura con el gobierno de Israel, encabezado por Bejamin Netanyahu.

“Nos encontramos ante un momento de redefinición global”, dijo la titular del Senado, al señalar que “la revolución tecnológica, la computación cuántica, las biotecnologías y la transición demográfica desafían todos los ámbitos de la vida humana y social”.

Iberoamérica según Victoria Villarruel Luego, la vicepresidenta de la Nación afirmó que “la Comunidad Iberoamericana no es un conjunto de países reunidos por una situación coyuntural. Es una civilización unida por su raíz cultural cristiana. Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras, sino en función de su propia vocación”, subrayó, al tiempo que reclamó “un diálogo sereno y responsable que busque cuidar los recursos, proteger la cultura, impulsar la innovación y tutelar la vida”.