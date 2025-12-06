CÓMO COMPRAR DÓLARES BARATOS SIN MAYORES COMPLICACIONES: LOS DETALLES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La moneda extranjera cerró noviembre con un leve aumento del 0,5%, tras el aumento en la demanda por las elecciones. Los detalles en la nota.
Muchas personas, aprovechando la llega del aguinaldo en diciembre, deciden destinar parte de sus ingresos al ahorro en dólares, buscando proteger su poder adquisitivo. Esta tendencia se mantiene incluso cuando el tipo de cambio experimenta pequeñas variaciones.
El pasado lunes 1 de diciembre, el dólar “blue” o informal se ubicó en $1.435, mientras que el MEP superó los $1.470 y el oficial cotizó en $1.487. La moneda estadounidense cerró noviembre con un leve aumento del 0,5%, tras un mes marcado por la fuerte demanda vinculada al período electoral.
Dólar oficial vs. dólar blue: cuál es la diferencia
El dólar oficial es aquel que fija el Banco Central y se compra a través de bancos y casas de cambio autorizadas, cumpliendo con registros y topes establecidos para cada operación.
Por su parte, el dólar “blue” circula fuera del sistema legal, en un mercado paralelo donde su precio lo marca su oferta y demanda, sin intervención del Estado ni controles formales.
Cómo comprar dólar oficial hoy
Comprar dólares es sencillo y rápido, ya que es posible adquirirlos a través del home banking o la aplicación del banco, siempre y cuando el usuario tenga habilitada una cuenta en moneda extranjera. Estos son los pasos a seguir:
- Compra digital: sin tope, aunque operaciones mayores a USD 100.000 deben avisarse con 48 horas de anticipación.
- Compra en efectivo: límite mensual de USD 100, con firma de declaración jurada; se puede retirar en ventanilla o cajero de bancos autorizados.
En caso de querer retirar dólares, se puede hacer por ventanilla en cualquier banco autorizado, sin que existan restricciones.
- Cajeros automáticos: solo algunos bancos permiten retirar dólares desde sus cajeros.
- Compra online y retiro físico: en caso de adquirir dólares a través del home banking, es posible retirarlos en ventanilla sin límite, siempre que se tenga saldo disponible en la cuenta.