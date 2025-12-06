MILEI PRESENTÓ LOS F-16: «NO HAY SOBERANÍA SIN PROSPERIDAD ECONÓMICA Y CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENDERLA»

El presidente Javier Milei encabezó la presentación de los aviones de combate F-16 realizada en Río Cuarto, Córdoba . Destacó la gestión del ex ministro de Defensa, Luis Petri, que se incorporará al Congreso de la Nación.

«Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento», afirmó el mandatario. Además, destacó que «con esta importante inversión, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea».

Describió a los aviones como «los nuevos custodios del espacio aéreo argentino». «A partir de hoy todos estaremos un poco más seguros (…) nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas», dijo.

En ese sentido, indicó: «Quiero agradecer a Petri por su labor incansable (…) y en especial por haber materializado esta compra». Deja «detrás suyo un legado enorme del cual estos aviones son su mayor testamento», expresó.

Vinculó la adquisición de los aviones con la soberanía. «Cualquier país que pretenda desarrollarse tiene que hacerse respetar. Esto se consigue por dos vías: una economía que se desarrolle y crece, con una sociedad pujante, y con la capacidad de defendernos para disuadir a otros países en un contexto de incertidumbre», planteó.

«No hay soberanía sin prosperidad económica y capacidades militares para defenderla», añadió. «Todo este razonamiento básico fue repudiado por el kirchnerismo, durante estos 20 años. Se llenaron la boca hablando pero nos entregaron un país pobre e indefenso», sostuvo.