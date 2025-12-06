ANSES: QUIÉNES SON LOS PERJUDICADOS QUE NO PODRÁN COBRAR EL AGUINALDO EN DICIEMBRE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
Cuándo cobrarán jubilados y pensionados
El organismo confirmó que los haberes previsionales comenzarán a acreditarse a partir del martes 9 de diciembre, ordenados según la terminación del DNI.
-
DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
-
DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
-
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
-
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
-
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
-
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
-
DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
-
DNI finalizados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
-
DNI finalizados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
-
DNI finalizados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
-
DNI finalizados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
-
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
-
DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
-
DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Quiénes no cobrarán el aguinaldo
ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC.
El organismo explicó que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no generan derecho al aguinaldo.
Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.
Lo que cobrarán los jubilados en diciembre
Tras el aumento, el bono y la segunda cuota del SAC, así quedan los ingresos previsionales:
-
Jubilación mínima: $581.319,38
(haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)
-
Jubilación máxima: $3.440.695,38
(haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)
-
PUAM: $479.055,50
(haber de $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)
-
PNC por invalidez o vejez: $427.923,56
(haber de $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)
-
PNC Madre de Siete Hijos: $581.319,38
(haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)