NIVEL INICIAL: ABRE PERIODO DE TACHAS DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, comunica que a partir del día 9 de diciembre, y por el término de diez días hábiles, se llevará a cabo el período de tachas correspondiente a interinatos y suplencias, Período Ordinario «A», Año 2025-2026.

Las listas se exhibirán en la plataforma de Tu Gobierno Digital, aplicación SIE, sección Junta (Listados Vigentes) a partir del 9 de diciembre. Los aspirantes que deban mejorar la documentación requerida en la descripción aparecerán en las mencionadas listas, resaltados en amarillo, indicando el cambio de estado «Período de Tachas», habilitándose la posibilidad de mejorar dicha documentación. De igual manera, podrán hacerlo por correo postal certificado o presencial. Los aspirantes que en el listado aparezcan sin valoración, durante el «Período de Tachas» deberán comunicarse de manera urgente con la Junta de Clasificación de Nivel Inicial.

Las consultas o reclamos se podrán hacer telefónicamente al número de la Junta, 3624453033, o al correo electrónico meccyt.jcninicial@chaco.gov.ar, en el horario de 8 a 16.

Relacionado