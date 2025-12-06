MÁS ENTREGAS DE VIVIENDAS ÑACHEC, ESTA VEZ EN PRESIDENCIA ROCA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero, junto al intendente de Roca, Gustavo Martínez y al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Fernando Berecoechea, entregaron viviendas del Programa Social y Articulado Ñachec a familias de la localidad, consolidando un paso clave hacia la inclusión y ratificando el compromiso de garantizar soluciones dignas para quienes más lo necesitan.

Las unidades habitacionales darán respuesta a una demanda puntual de sectores vulnerables. Totalmente financiadas con fondos propios del IPDUV, permitirán cubrir necesidades básicas insatisfechas y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

En el marco del aniversario de la localidad, el gobernador Zdero señaló que esta entrega “es cumplir el sueño del techo propio, de la casa propia de muchas familias, a través del programa Ñachec”, y adelantó que en los próximos días la entrega se replicará en Basail.

El mandatario destacó que las familias beneficiadas “hace mucho tiempo esperaban que las viviendas sociales lleguen directamente a ellas, sin intermediarios”, y remarcó que el acompañamiento estatal “no es solamente capacitación para un oficio o la posibilidad de emprender, sino también asistencia en situaciones de vulnerabilidad, exigiendo que los chicos vayan a la escuela y tengan el calendario de vacunación completo”. “Para nosotros es ir resolviendo problemas”, concluyó.

Por su parte, Berecoechea explicó que la entrega alcanza “a familias con necesidades básicas insatisfechas, o varios grupos familiares conviviendo bajo un mismo techo,”. En este sentido, destacó que se trata de “una línea de acción muy fuerte que ha puesto en marcha el Instituto de Vivienda para comenzar a resolver este tipo de situaciones”.

Asimismo, ratificó la continuidad del trabajo en territorio “para salir a buscar a familias en situación de morosidad, poner a disposición múltiples formas de regularizar la deuda con el Instituto y, a partir de allí, garantizar que puedan seguir pagando la cuota de su vivienda”. “Esto se construye con recursos propios, que provienen de los vecinos que han recibido su vivienda. Vamos a continuar a lo largo de todo 2026 profundizando este trabajo para tener más recursos y poder dar más respuestas”, afirmó el titular del IPDUV.

Cambiar la calidad de vida de familias vulnerables

Las unidades habitacionales cuentan con puertas y ventanas de aluminio con celosías, puertas placas de pino, instalación de gas para cocina con garrafero, dormitorio, instalación sanitaria completa con desagües y sistema estático, provisión de agua fría y artefactos en baño, cocina y lavadero.

Además, poseen instalación eléctrica completa con pilar de luz; cielorrasos de placas de yeso desmontables 60 x 60 en todos los ambientes; pisos cerámicos en interiores y cemento fratasado en exteriores; y revestimientos cerámicos en cocina, baño y lavadero.

”LOS SUEÑOS SE CUMPLEN

El intendente Gustavo Martínez celebró la entrega en un día tan especial como el aniversario de la localidad, afirmando que “inaugurar obras para nuestra gente es progreso, es avance”. Agradeció al gobernador y al titular del IPDUV por atender la demanda de los vecinos. “Acá se ve claramente que se mira a la gente más vulnerable, a quienes más necesitan, a quienes no pueden construir por sus propios medios”, sostuvo el jefe comunal. Finalmente, valoró la gestión del Gobierno provincial “que trabaja con firmeza, responsabilidad y compromiso”. “Los sueños se cumplen; nosotros trabajamos día a día y esto nos llena de fuerza para seguir”, concluyó.

