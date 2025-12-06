PRESIDENCIA ROCA: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA ILUMINACIÓN EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Es en el ingreso de la localidad y parte de la ruta. La obra mejorará la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

En el marco del 141° aniversario de Presidencia Roca, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el intendente Gustavo Martínez y el subsecretario de Energía, Joaquín Sabadini, inauguró el nuevo sistema de alumbrado público en el acceso a la localidad y en la intersección con la ruta. La obra, realizada íntegramente con recursos provinciales, mejora la seguridad vial, la accesibilidad y el entorno urbano, elevando la calidad de vida de los vecinos.

El mandatario explicó que “esta obra viene a completar lo que habíamos realizado el año pasado, que consistía en la mejora de toda la avenida, fomentando el realce del perfil urbano a través de la recuperación de canteros centrales e iluminación; y hoy se suma esta iluminación de la ruta y el acceso”. Además, destacó que el trabajo impulsado desde la Subsecretaría de Energía abarca tanto la planta urbana como zonas rurales. “Esto significa mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó.

Obras que continúan elevando la calidad de vida en Roca

El Gobernador remarcó el trabajo sostenido que se viene realizando en la localidad desde el inicio de su gestión y destacó el trabajo conjunto con el gobierno municipal. “Venimos haciendo una gran tarea en equipo con el gobierno local, acompañándolos”, expresó Zdero, al enumerar obras como la terminación y equipamiento del hospital, la entrega de ambulancias, la puesta en marcha del Centro de Monitoreo, la iluminación de más de 70 cuadras, viviendas y otras intervenciones de impacto directo. “Son obras realmente importantes que tienen que ver con el embellecimiento de Roca, que fue uno de los objetivos asumidos por Gustavo cuando llegó a la intendencia. Tenía claro lo que quería hacer y nosotros lo acompañamos”, destacó el gobernador.

A su turno, el subsecretario Joaquín Sabadini explicó que la obra inaugurada forma parte de un trabajo conjunto con la municipalidad, iniciado hace dos años. “Era parte de una materia pendiente: no sólo iluminar el acceso, sino también el tramo que llega hasta la ruta. Hoy podemos poner este sistema a disposición de todos los que circulan por acá”, señaló, destacando además que la obra fue ejecutada en tiempo y forma.

Finalmente, Sabadini remarcó el compromiso del equipo de la Subsecretaría de Energía, que además de los trabajos urbanos, desarrolla un plan de electrificación rural que “ha llegado a más de 400 usuarios en lo que va del año, y tenemos más proyectos que iremos concretando paso a paso”.

