CASTELLI PALPITA LA NAVIDAD CON MAJESTUOSIDAD Y BRILLO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, junto al subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, recorrió los avances de los trabajos que se realizan en la Plaza San Martín, donde se ultima la ornamentación, la iluminación y la muestra navideña que quedarán habilitadas este lunes 8 de diciembre.

Ese día se llevará adelante el tradicional:

Encendido de Luces, Pesebre y Árbol Navideño

Y a partir de las 21:00 hs, invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una noche llena de magia y espíritu navideño en la Plaza San Martín.

Habrá Feria de Artesanos, Manualistas y Emprendedores, un espacio ideal para recorrer en familia y apoyar a los talentos locales.

Desde el municipio invitamos a toda la comunidad a participar de este gran momento que marca oficialmente el inicio de la Navidad en Juan José Castelli.

Relacionado