RESISTENCIA VIVIÓ UNA EXITOSA “NOCHE DE LAS PEATONALES” QUE IMPULSÓ EL MOVIMIENTO COMERCIAL, GASTRONÓMICO Y CULTURAL

La capital chaqueña celebró este viernes la primera edición de la “Noche de las Peatonales”, una propuesta conjunta del Gobierno provincial, la Cámara de Comercio, el Municipio de Resistencia, Lotería Chaqueña y el Nuevo Banco del Chaco, que transformó el microcentro en un gran paseo cultural, gastronómico y comercial.

Miles de vecinos y visitantes estuvieron en la peatonal y las calles aledañas, que se mantuvieron abiertas al disfrute con actividades especiales, promociones y espectáculos. Además, el Nuevo Banco del Chaco acompañó con una promoción especial de Tarjeta Tuya, que ofreció 15% de bonificación y 4 cuotas sin interés, incentivo que favoreció las ventas en los comercios adheridos.

Por parte del gobierno provincial acompañaron: la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra; y el subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla.

Uno de las atracciones de la noche fue la exposición de autos clásicos sobre la Avenida Alberdi, con tránsito cerrado para esta actividad. La muestra reunió vehículos antiguos de gran valor patrimonial, despertando el interés de familias, turistas y aficionados a los autos.

A lo largo de las cuatro cuadras de la peatonal y el tramo de la avenida Alberdi, productores locales de cerveza artesanal ofrecieron sus propuestas junto a puestos gastronómicos regionales, sumando sabores y atractivos al paseo nocturno.

Un evento que llegó para quedarse

La primera edición de la Noche de las Peatonales dejó un balance positivo tanto para comerciantes como para el público, consolidándose como una herramienta para dinamizar la economía local y fortalecer la vida cultural de Resistencia. Desde las instituciones organizadoras remarcaron la intención de dar continuidad a la iniciativa y seguir sumando actividades que convoquen al público y potencien el comercio de la ciudad.

