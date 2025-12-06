SAMUHÚ RECUPERARON TRES ANIMALES VACUNOS EN UN CAMPO AJENO

El personal de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela regresó tres vaquillas a su propietario.

Durante la mañana de este sábado, personal de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela logró recuperar tres animales vacunos que habían sido denunciados como sustraídos de un establecimiento ubicado en el Lote 8 de la localidad de Samuhú. El procedimiento se realizó alrededor de las 6:30, luego de que el propietario del campo denunciara la faltante de tres vaquillas.

El ciudadano indicó que el establecimiento se encuentra a unos 40 kilómetros de la zona urbana y que desde hacía varios días había notado la desaparición de los animales.

Tras la denuncia, los efectivos rurales realizaron un seguimiento de rastros sobre un camino vecinal por aproximadamente seis kilómetros, hasta llegar a un que pertenecía a otra familia de la zona. Al entrevistar al propietario del lugar, indicó que días atrás los animales habrían ingresado al lugar.

Los uniformados ingresaron al campo y procedieron al arreo del ganado, luego de constatar que las vaquillas buscadas estaban en el lugar. Puesto en conocimiento de la situación, la Fiscalía Rural y Ambiental dispuso el secuestro de los animales y que sean entregados a su propietario.

