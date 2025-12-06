AGENTES RURALES SECUESTRARON UN PUMA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Rural de Castelli secuestró al felino en el paraje Campo Bedogni que se encontraba en cautiverio.

Degún indicaron, el procedimiento se realizó a partir de un llamado telefónico de la propietaria de un campo donde encontraba el animal.

Se trata de un felino hembra especie Puma, tamaño mediano, de un año de vida aproximadamente, pelaje marrón rojizo, en buen estado nutricional, informó la policía.

El procedimiento se realizó este sábado al mediodía tras haber recepcionado llamado por ciudadana Delia Sosa, quien manifestó tener dicho animal silvestre en cautiverio.

La mujer informó que el animal había llegado hace varios meses pero con el pasar del tiempo empezó a cazar ganado menor, por tal motivo hizo entrega de forma voluntaria del animal en cuestión.

Se realizó el secuestro del animal silvestre; realizando el resguardo en una jaula metálica. Tomó conocimiento Crio.Gral.Pol.(R) Máximo Oscar LLOPIZ A/c de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), quien dispuso el traslado del animal silvestre hacia las instalaciones del Complejo Ecológico Municipal de la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña.

