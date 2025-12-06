DE MAR DEL PLATA A EGIPTO: DIEZ DELFINES DEL EX AQUARIUM FUERON TRASLADADOS EN UN OPERATIVO INÉDITO

Los ejemplares fueron transportados desde Mar del Plata hasta Egipto en contenedores especialmente acondicionados. (Foto: gentileza Ahora Mar del Plata)

Tras el cierre definitivo del Aquarium Mar del Plata a fines de marzo, la historia de sus diez delfines llegó también a su punto final: los animales fueron trasladados y ya se encuentran en un oceanario de Hurghada, Egipto. El operativo marcó un hito para el complejo marplatense.

“Los delfines llegaron a su destino Hurghada en el Mar Rojo, en excelente estado, debido a las buenas condiciones médico-veterinarias en las que se encontraba en Aquarium”, contaron desde Servicios Logísticos Asociados (SLA) SRL a Ahora Mar del Plata.

Durante el operativo los delfines fueron humectados con vaselina y crema. (Foto: gentileza Ahora Mar del Plata)

Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako —los diez delfines trasladados— salieron de Mar del Plata durante la madrugada en un operativo que exigió logística especial y que permitió que los animales, que vivieron durante años en cautiverio, arribaran en buen estado a Egipto.

Cómo fue el operativo: paradas y un avion especialmente acondicionado

Llegaron en óptimas condiciones a un oceanario inaugurado en 2015, que alberga 1.200 animales de casi un centenar de especies. (Foto: gentileza Ahora Mar del Plata)

Según informó Ahora Mar del Plata, los delfines fueron transportados primero por tierra hasta Ezeiza y luego por vía aérea en una aeronave de Qatar Airways especialmente acondicionada, con todos los requerimientos necesarios para garantizar el bienestar de los animales durante la larga travesía.

Durante el trayecto terrestre, la caravana realizó paradas cada 20 minutos para controlar el estado de los ejemplares.

Fuentes del ex Aquarium confirmaron al medio que los diez ejemplares viajaron en contenedores especiales y acompañados por equipos de veterinarios, biólogos y cuidadores que trabajaron con ellos mientras permanecieron en el complejo local.

De acuerdo al relato del director de Operaciones de SLA, Ignacio Nieto, a Continental, debieron “humectarlos con vaselina y crema”, y cada caja tenía dos caños y una lona tipo camilla para que viajaran cómodos, además de goma espuma en la cabeza y en las aletas.

Los diez delfines vivían en el ex Aquarium de Mar del Plata y fueron reubicados tras el cierre definitivo del complejo. (Foto: gentileza 0223)

El personal técnico y científico del Aquarium participó del traslado y se encargó del monitoreo permanente de los mamíferos, que llegaron en óptimas condiciones al Mar Rojo.

Todos los delfines habían nacido en cautiverio y, por esa razón, no podían ser liberados. Ahora, se encuentran en Hurghada, donde funciona un oceanario inaugurado en 2015 que alberga 1.200 animales de casi un centenar de especies.

Según medios locales, tres cuidadores argentinos permanecerán en Egipto durante al menos tres meses para asegurar que los delfines se acostumbren al nuevo ambiente, que presenta condiciones similares a las que tenían en Mar del Plata.