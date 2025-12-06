PRESIDENCIA ROCA CELEBRÓ SU 141° ANIVERSARIO CON NUEVAS OBRAS, ENTREGAS Y RECONOCIMIENTOS A VECINOS

La comunidad de Presidencia Roca celebró anoche su 141° aniversario con un acto que reunió a familias, trabajadores, organizaciones territoriales y autoridades locales. La jornada incluyó inauguraciones, entregas de herramientas y títulos de propiedad, y reconocimientos a vecinos comprometidos con el desarrollo de la localidad.

Antes del acto central, quedaron habilitadas una cancha de pádel, nuevas luminarias en el acceso a la ciudad y viviendas del programa Ñachec.

Uno de los momentos más valorados por la comunidad fue la entrega de herramientas realizada por la Fundación Soy Chaco a emprendedores y trabajadores locales. El equipamiento permitirá fortalecer oficios vinculados a la gastronomía, las artesanías, la carpintería y el mantenimiento de espacios verdes, apuntalando proyectos productivos que amplían oportunidades de ingreso en la zona.

También se formalizó la entrega de títulos de propiedad a familias de distintos barrios, un paso esperado por muchos residentes. Desde la organización destacaron que este proceso busca «brindar seguridad jurídica, promover el arraigo y acompañar el crecimiento de la comunidad».

El mensaje oficial

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero, quien participó junto al intendente Gustavo Martínez y autoridades provinciales y municipales, destacó el sentido de pertenencia de la localidad. «Esta fecha nos invita a reconocer las raíces y las luchas del pueblo, pero también sus avances. Se trata de generar pertenencia y amor por el lugar donde uno nació y vive», expresó.

En su discurso, valoró el trabajo del intendente y el proceso de desarrollo local: «Presidencia Roca estuvo mucho tiempo olvidada y hoy tiene un intendente que gestiona, que golpea puertas y que trabaja para lograr lo que la comunidad necesita». Enumeró avances en iluminación, educación, infraestructura y seguridad y aseguró: «Estos logros son posibles porque hay una planificación ordenada, con mirada de presente y de futuro».

Zdero cerró con un mensaje de acompañamiento: «En esta responsabilidad de gobernar, me van a tener junto al intendente, a su equipo y, fundamentalmente, al pueblo de Roca, para seguir impulsando obras. Presidencia Roca tiene que seguir creciendo, honrando el legado de nuestros abuelos y padres».

La mirada local

El intendente Gustavo Martínez también dirigió unas palabras a los vecinos: «Hoy es un día especial para todos. Es el aniversario de nuestra comunidad, de este pueblo por el cual siento un profundo amor».

Hizo un repaso de obras recientes: «Hoy disfrutamos nuestro centro de salud y el nuevo hospital que inauguramos hace menos de un año. Realizamos más de 30 cuadras de pavimento, más de 70 de iluminación. La ciudad ha crecido de gran manera».

Al finalizar, reafirmó su compromiso de gestión: «Redoblo esfuerzos para seguir trabajando con mi equipo y con el gobernador Leandro Zdero, porque tenemos que continuar impulsando el crecimiento y el desarrollo».