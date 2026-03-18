VIALIDAD NACIONAL EJECUTA TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN PUERTO LAVALLE

Con personal y equipos del 18° Distrito Chaco, Vialidad Nacional ejecuta trabajos de protección del terraplén de acceso al puente sobre la RN 95, en la zona de Puerto Lavalle.

Las tareas comprenden la colocación de big bags (contenedores flexibles) rellenos con suelo, a fin de reforzar la estabilidad del sector ante las condiciones hidrológicas del río, junto con trabajos de limpieza y desmonte en zona de camino.

Las intervenciones se ejecutan con equipos viales y personal del organismo, incluyendo excavadora sobre oruga, cargadora frontal y camiones volcadores.

Asimismo, estas acciones se desarrollan de manera articulada con organismos provinciales, en el marco de un trabajo de colaboración para preservar la infraestructura y garantizar condiciones seguras de circulación

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