Mié. Mar 18th, 2026

ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO: SECUESTRAN DROGA Y DETIENEN A UNA MUJER

por Redaccion J 5 horas atrás

El procedimiento se realizó en el barrio Villa Barberán.

Hoy, entre las 18:15 y las 21:00, personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Leo Parcianello, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante el registro del inmueble, se secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado del operativo, fue aprehendida una mujer de 26 años, sindicada como principal investigada.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, la misma quedó a disposición de la justicia mientras continúan las actuaciones.

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